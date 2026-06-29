Vespa World Days 2026: Leoni Rossi di Grottaminarda sul podio a Roma Il sodalizio irpino ha conquistato il terzo posto nel prestigioso raduno nazionale

L'amministrazione comunale si congratula con il Vespa club Leoni Rossi per lo straordinario risultato ottenuto ai Vespa World Days Roma 2026, dove il sodalizio irpino ha conquistato il terzo posto nel prestigioso Vespa Trophy, alle spalle dei club di Sirmione e Verona, confermandosi tra le eccellenze del vespismo internazionale.

Il riconoscimento è arrivato nell'ambito della grande manifestazione che ha celebrato gli 80 anni della Vespa, trasformando Roma nella capitale mondiale del vespismo con circa 25.000 partecipanti provenienti da 67 Paesi.

Il Vespa Trophy, organizzato dal Vespa World Club, premia i club che raggiungono il raduno esclusivamente in sella alle proprie Vespa, accumulando punti attraverso un percorso di viaggio certificato dai check point ufficiali Piaggio.

A portare Grottaminarda sul podio sono stati 30 equipaggi dei Leoni Rossi, protagonisti di un viaggio affrontato con spirito di squadra e grande organizzazione.

Un risultato di assoluto prestigio che dà lustro all'intera comunità e conferma il Vespa Club Leoni Rossi tra i principali ambasciatori del territorio e dei valori del vespismo. Nel 2023, in Svizzera, i Leoni Rossi si aggiudicarono il primo posto del Vespa Trophy, dunque non sono nuovi a questo tipo di podio.

L'mministrazione comunale esprime il proprio plauso al presidente Enrico La Manna e a tutti i soci del club per l'impegno e l'entusiasmo con cui rappresentano Grottaminarda in Italia e nel mondo, contribuendo a promuovere l'immagine del paese attraverso una passione che unisce turismo e amicizia.

Ed il 24, 25 e 26 luglio si continuano i festeggiamenti per gli 80 anni della Vespa con la manifestazione internazionale, in Piazza XVI Marzo, “Irpinia in Vespa”, alla sua 15esima edizione: primo giorno cultura, secondo giorno sport e terzo giorno turismo, anzi Granturismo, perché si premiano i viaggiatori che raggiungono Grottaminarda in Vespa.