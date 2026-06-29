Scandone Avellino, ecco il "try out": i dettagli

"È tempo di entrare nella famiglia Scandone". Così il club irpino ha ricordato sui canali ufficiali social l'appuntamento con i try out del settore giovanile, in programma lunedì 6 e martedì 7 al Country Sport di Avellino. "Un’occasione speciale per mettersi alla prova, conoscere il nostro staff tecnico e vivere da vicino i valori biancoverdi. Ti aspettiamo sul parquet per costruire insieme il futuro della Scandone": si legge nella nota diffusa dalla Scandone Avellino. Il club irpino è chiaramente al lavoro per la prossima stagione di Serie B Nazionale dopo la promozione ottenuta nella "bella" della finale playoff contro la Pallacanestro Viola Reggio Calabria.
I riferimenti dell'evento
Scandone Avellino - Stagione 2026/2027
Youth - Try Out
Video Room
Preparatore atletico dedicato
Allenamenti intensivi
Campionati
Esordienti
Under 13 Gold
Under 14 Gold
Under 15 Eccellenza
Under 17 Eccellenza
Under 17 (Anno 2011)
Under 19 Gold
Tecnici: Lorenzo Rubinetti e Antonio Malgieri