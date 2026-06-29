Scandone Avellino, ecco il "try out": i dettagli Club biancoverde al lavoro anche sul settore giovanile con appuntamento estivo

"È tempo di entrare nella famiglia Scandone". Così il club irpino ha ricordato sui canali ufficiali social l'appuntamento con i try out del settore giovanile, in programma lunedì 6 e martedì 7 al Country Sport di Avellino. "Un’occasione speciale per mettersi alla prova, conoscere il nostro staff tecnico e vivere da vicino i valori biancoverdi. Ti aspettiamo sul parquet per costruire insieme il futuro della Scandone": si legge nella nota diffusa dalla Scandone Avellino. Il club irpino è chiaramente al lavoro per la prossima stagione di Serie B Nazionale dopo la promozione ottenuta nella "bella" della finale playoff contro la Pallacanestro Viola Reggio Calabria.

I riferimenti dell'evento

Scandone Avellino - Stagione 2026/2027

Youth - Try Out

Video Room

Preparatore atletico dedicato

Allenamenti intensivi

Campionati

Esordienti

Under 13 Gold

Under 14 Gold

Under 15 Eccellenza

Under 17 Eccellenza

Under 17 (Anno 2011)

Under 19 Gold

Tecnici: Lorenzo Rubinetti e Antonio Malgieri