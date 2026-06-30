Savignano Irpino: si rafforza il gruppo comunale di protezione civile Un nuovo automezzo operativo speciale, destinato al potenziamento delle attività

Con decreto dirigenziale della giunta regionale della Campania n. 242 del 25 giugno 2026, il gruppo comunale di protezione civile di Savignano Irpino è risultato tra i beneficiari dell'assegnazione di un nuovo automezzo operativo speciale, destinato al potenziamento delle attività.

La soddisfazione del sindaco Fabio Della Marra Scarpone: "Il riconoscimento premia il costante impegno del gruppo comunale, proprio nel suo decimo anno di attività, che è tra i pochissimi della regione Campania censiti ed abilitati alla lotta attiva agli incendi boschivi (Aib), con operatori qualificati e dotati degli idonei dispositivi di protezione individuale".

Lo stesso rivolge un plauso al responsabile del settore polizia municipale e protezione civile, capitano Pierluigi La Manna. Grande soddisfazione per il risultato raggiunto, frutto dell'impegno e della dedizione dei volontari che operano silenziosamente da anni.

Il nuovo automezzo, già allestito con modulo A.ib e dotato delle più moderne tecnologie operative, andrà ad affiancarsi alle recenti dotazioni acquisite dal comune, quali il drone con termocamera e il sistema radio digitale con geolocalizzazione Gps, che consentono interventi sempre più rapidi, efficaci e sicuri a tutela del territorio.

Il tutto si colloca in un momento di crescita per il gruppo, in vista anche dell'imminente completamento della sede operativa, allestita grazie ad ulteriori finanziamenti regionali intercettati.

Soddisfazione è stata espressa anche dal consigliere delegato alla protezione civile, Pierlorenzo Marinaccio, anch'egli volontario del gruppo comunale il quale ha affermato che questo rappresenta un risultato storico per Savignano Irpino: "E' il primo automezzo assegnato dalla regione Campania dalla costituzione del gruppo comunale di protezione civile arrivato al suo decimo anno dall'istituzione.

Un traguardo che premia il lavoro svolto in questi anni da tutti i volontari e dal settore polizia Municipale e protezione civile che ci sprona a fare sempre di più per la nostra comunità".