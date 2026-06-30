"Regalo di Pasqua" per il pm Villani: Vi do una mano a prendere quel deficiente "Gli amici di Nola prendono le distanze dall'attentato", ma il gip esclude il collegamento

“Regalo di Pasqua”, questo l’oggetto della mail arrivata ai primi di aprile sull’indirizzo di posta elettronica del pm Carlo Villani che ha coordinato le indagini sull'attentato a Sigfrido Ranucci. Nella mail a firma anonima vengono forniti degli elementi utili alle indagini.

Nel messaggio, l'autore affermava di voler "dare una mano" a individuare il responsabile.

Nella lettera viene precisato che Antonio Passariello ha lavorato per il clan Moccia e si va vantando dalla mattina alla sera di aver compiuto questa azione per conto del clan operativo a Nola, ma viene precisato che gli amici non ne sanno nulla di questo episodio. A chiare lettere gli amici di Nola prendono le distanza dall'attentato a Ranucci: "A noi Ranucci non ci ha fatto nulla, non glielo avremmo permesso se ce lo avesse detto".

I chiarimenti vengono forniti per evitare che "le carte possano mischiarsi". Alla luce di questa email le indagini dei carabinieri di Roma, continuano a ritmo serrato per risalire ai mandanti dell'attentato al giornalista Rai.

Il riferimento al Clan Moccia

La email - dopo accertameti - viene considerata attendibile. Agli atti emerge, comunque, che "allo stato, non è stata riscontrata alcuna appartenenza di Passariello al contesto criminale del clan Moccia di Afragola"

Chi scrive l'email, con assoluta precisione, descrive chi ha compiuto l'attentato. Le informazioni - fornite in forma anonima - riguardano l'esecutore materiale dell'attentato. Viene fornito l'indirizzo, che tipo di macchina usa, chi è la sua compagna, con chi vive e di cosa si va vantando. Il riferimento è all'indagato Antonio Passariello - finito nel carcere di Rebibbia - e che vive al quartiere Gescal di Cicciano.