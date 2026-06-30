Estate al centro: benessere e partecipazione senza barriere In campo il consorzio dei servizi sociali A5

Da domani, mercoledì 1° luglio, prende il via "Estate al Centro – Un territorio da vivere", il nuovo progetto promosso dal consorzio servizi sociali ambito A5, pensato per offrire alle persone con disabilità un'estate ricca di esperienze all'aria aperta, occasioni di socializzazione e percorsi educativi finalizzati al benessere e all'inclusione.

L'iniziativa coinvolge i centri sociali polifunzionali per persone con disabilità dei comuni di Montoro, Solofra e Montefusco, che per tutto il mese di luglio proporranno due uscite settimanali in suggestivi luoghi del territorio, valorizzando il patrimonio ambientale, culturale e sociale dell'Irpinia.

Le attività si svolgeranno a Montoro, presso il Santuario dell'Incoronata, Solofra, presso il Convento dei Cappuccini; Montefusco, presso la Villa Comunale di Montemiletto.

Ogni uscita sarà strutturata secondo un programma educativo e ricreativo che alternerà due differenti laboratori. Il primo sarà dedicato ai laboratori didattico-creativi, attraverso i quali i partecipanti potranno conoscere il territorio, riscoprirne tradizioni, sapori e patrimonio ambientale mediante attività esperienziali e momenti di condivisione. Il secondo riguarderà il laboratorio psicoeducativo, finalizzato a promuovere il benessere personale, relazionale ed emotivo attraverso attività ludico-esperienziali, favorendo la partecipazione attiva, l'autonomia e la costruzione di relazioni positive.

Il progetto si inserisce nella programmazione ordinaria dei Centri, che continueranno a operare cinque giorni alla settimana, integrando le attività quotidiane con un ricco calendario di iniziative all'aperto. L'obiettivo è offrire ai partecipanti un'esperienza estiva capace di coniugare inclusione sociale, scoperta del territorio, crescita personale e benessere, rafforzando il legame tra i servizi socio-assistenziali e la comunità locale.

"Siamo quotidianamente impegnati - precisa il direttore generale del consorzio Carmine De Blasio - a ridurre i disagi che vivono le persone con disabilità, soprattutto durante il periodo estivo, a cominciare dai bambini e dai ragazzini che, come l’anno scorso, potranno partecipare alle attività ludiche che abbiamo promosso in tutti i comuni per favorire momenti condivisione e inclusione.

Penso anche alle persone più adulte con disabilità, che potranno usufruire di servizi di supporto, come numeri verdi per la teleassistenza in caso di bisogno e di necessità. Anche quest’anno -conclude - abbiamo promosso il progetto Elisa rivolto alle persone con disabilità, per la fruizione dei beni architettonici, archeologici e artistici della nostra regione".