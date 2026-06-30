Pubblica Assistenza Grottaminarda: esempio virtuoso in Campania Csv: "Alta formazione e prevenzione nelle aree interne"

Una grande festa per dare merito a chi ha lavorato per un anno a servizio della comunità, per raccogliere fondi utili a migliorare mezzi ed attrezzature, per fare formazione e quindi per incentivare le persone ad avvicinarsi al mondo del Volontariato.

Per il Csv Irpinia Sannio Ets -Cesvolab che ha patrocinato e supportato l'evento, questo lo spirito della due giorni di “Festa del Volontariato” che si è tenuta a Grottaminarda in piazzale Padre Pio, a cura della Pubblica Assistenza Grottaminarda Odv, con anche il patrocinio dell'Anpas e del Comune di Grottaminarda.

Grande soddisfazione viene espressa dal Presidente del Csv Irpinia Sannio Ets, Raffaele Amore per l'attività di formazione per l'apprendimento delle manovre di rianimazione cardio-polmonare e per l'utilizzo del defibrillatore svolte nel corso della Festa del Volontariato. Il Corso Blsd (Basic Life Support and Defibrillation), si è tenuto nella Sala Thomas Menino, a cura degli Infermieri Marta Scotece ed Igor Palumbo. Circa una 20ina di persone hanno partecipato, gratuitamente per acquisire competenze salvavita, essere in grado di dare, in caso di necessità, un primo fondamentale soccorso, in attesa dell'arrivo dei sanitari.

"Negli ultimi anni abbiamo formato almeno una settantina di persone - spiega il Presidente della Pubblica Assistenza Grottaminarda, Roberto Fierro - quindi già un grande risultato, ma cercheremo di organizzarci per fare altri corsi anche in altri periodi dell'anno, con la collaborazione dei nostri infermieri ed il prezioso sostegno del Csv che ci mette sempre a disposizione personale per formare quante più persone possibili.

All’interno del nostro paese abbiamo già sei defibrillatori oltre a quelli nelle diverse strutture sportive, dunque è importante che il maggior numero possibile di cittadini siano in grado di mettere in pratica questa tecnica di primo soccorso. Sapere come intervenire nei primi minuti di un arresto cardiaco può fare la differenza tra la vita e la morte».

Presente a portare il sostegno del Comitato Anpas Regionale, il Presidente Violante Prospero che ha evidenziato il ruolo fondamentale di chi ogni giorno opera al servizio della collettività auspicando un maggior avvicinamento dei giovani al Volontariato: "Avvicinare sempre più persone al Volontariato, questo è il nostro sogno. La nostra vocazione è quella di creare gruppi di giovani, di creare situazioni in cui si fa Volontariato vero, con il cuore. Sono un Volontario da oltre trent’anni ed in passato l'Associazione era come una famiglia, eravamo tantissimi e trascorrevamo i pomeriggi del sabato e della domenica tutti insieme. Si è perso un po' il senso vero dell’unione, sarebbe un grande piacere riscoprirlo".

Dunque, la Pubblica Assistenza Grottaminarda Odv una delle realtà più virtuose in cui partecipazione attiva, impegno civico, unione e amicizia trovano un perfetto connubio.

Lo evidenzia il Presidente del CSV Irpinia Sannio Ets, Raffaele Amore: "La Festa del Volontariato di Grottaminarda negli anni è diventata l'emblema della celebrazione della cultura del volontariato, mettendo al centro valori quali la solidarietà e la tutela della salute pubblica. Manifestazioni come questa dimostrano quanto il volontariato rappresenti una risorsa preziosa per il territorio: non solo perché offre servizi essenziali alla comunità, ma perché crea relazioni, rafforza il senso di appartenenza, da qui l'importanza di coinvolgere le nuove generazioni. La Pubblica Assistenza Grottaminarda è un esempio concreto di come impegno e passione possano fare la differenza, ed è per questo che il Csv continuerà a sostenere queste esperienze, affinché possano crescere e coinvolgere sempre più persone".

La comunità ha fatto sentire il proprio calore intorno ai Volontari con una grande partecipazione ad ogni momento di questa XXI edizione.

Eccezionale gradimento per gli stand enogastronomici che hanno proposto le pietanze più tipiche del posto, realizzate con prodotti genuini a Km zero. Musica e divertimento per tutti con la musica dal vivo dei “Berlino 84” nella prima serata e i dilettanti allo sbaraglio della “Corridanpas” nella seconda a cura di Wave animazione: sul podio il giovane Giovanni De Vizia di Montefusco che ha scatenato il pubblico con la sua versione di “Torna a Surriento”. Gonfiabili, zucchero filato e trucco da fiaba per i sorrisi dei più piccoli.