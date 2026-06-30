Nasce il nuovo gruppo consiliare: "Uniti per Carife" Cinque consiglieri rilanciano l'azione amministrativa all'interno della maggioranza

Attraverso una nota formale trasmessa in data odierna al Sindaco del Comune di Carife, Dott. Antonio Manzi, e al Segretario Comunale, Dott. Francesco Serino, i consiglieri comunali Mauro Capobianco, Giuseppe De Angelis, Clerina Forgione, Vincenzo Sallicandro e Giuseppe Santoro hanno comunicato la propria formale decisione di uscire dal Gruppo Consiliare "Impegno Comune per Carife" e di costituire un nuovo gruppo politico denominato "Uniti per Carife".

Il nuovo assetto consiliare, che ha individuato nel consigliere Mauro Capobianco il proprio Capogruppo, si colloca interamente all'interno dell'attuale maggioranza amministrativa. Non si tratta, pertanto, di una scelta di rottura, bensì di un'evoluzione strategica volta a rafforzare la stabilità e l'efficacia del governo locale.

I promotori della nuova componente politica precisano che la scelta scaturisce dalla precisa volontà di rafforzare l'azione politico-amministrativa della maggioranza. L'obiettivo primario è offrire un contributo che sia autonomo, chiaramente riconoscibile e strettamente ancorato ai sani principi della partecipazione democratica e del confronto politico.

"La costituzione del Gruppo non rappresenta un elemento di divisione", specificano congiuntamente i cinque consiglieri, "bensì uno strumento di crescita politica e di consolidamento della maggioranza. Siamo fermamente convinti che il pluralismo, il dialogo e l'integrazione delle diverse esperienze e sensibilità rafforzino la qualità dell'azione di governo e siano essenziali per affrontare con efficacia le sfide della comunità."

Il gruppo "Uniti per Carife" intende così promuovere con determinazione una presenza più incisiva nell'attività consiliare e amministrativa, valorizzando idee e proposte programmatiche ritenute imprescindibili per il benessere della cittadinanza.

La richiesta di costituzione del nuovo gruppo è stata formalmente presentata affinché venga acquisita agli atti del Consiglio Comunale per i conseguenti adempimenti regolamentari previsti dalla normativa vigente.

I Consiglieri Comunali di Carife:

Mauro Capobianco

Giuseppe De Angelis

Clerina Forgione

Vincenzo Sallicandro

Giuseppe Santoro