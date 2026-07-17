Sulle Rive dell’Ofanto: echi tra sponde e binari Due giorni tra arte, natura, musica e tradizioni nel cuore dell’Irpinia

La stazione di Lioni e la suggestiva area della chiesetta dell’Ofanto saranno il palcoscenico della manifestazione “Sulle rive dell’ofanto, echi tra sponde e binari”, un evento che unisce cultura, paesaggio, benessere, enogastronomia e spettacolo in un percorso esperienziale dedicato alla valorizzazione del territorio irpino.

Promossa dal comune e dalla pro òoco di Lioni, in collaborazione con l'sssociazione Insieme per Avellino e l'Irpinia, l’iniziativa si svilupperà nell’arco di due giornate ricche di appuntamenti pensati per coinvolgere cittadini, visitatori e famiglie.

La manifestazione prenderà il via venerdì 24 luglio presso la stazione di Lioni. Alle ore 18.30 è prevista l’inaugurazione della mostra collettiva “Il Viaggio tra Memorie, Arte e Sapori”, curata da Emanuela Conforti, che animerà carri storici, spazi pubblici e aree ricreative con opere e installazioni dedicate alla memoria, all’identità e alle tradizioni locali.

I protagonisti della collettiva sono: Giuseppe Amoroso De Respinis, Maria Rachele Branca, Ines De Leucio, Alessandro Follo, Nicolina Giammarino, Carmine Grasso, Nicola Guarino, Giovanni Losanno, Patrizia Luciano, Dina Pascucci, Antonio Restaino, Francesco Roselli, Claudio Valentino, Dorotea Virtuoso.

A seguire, alle ore 19.15, sarà presentato il libro “La Dieta Mediterranea” di F. Curci, un momento di approfondimento dedicato alla cultura alimentare e al patrimonio gastronomico del Mediterraneo.

Il programma proseguirà sabato 25 luglio presso la Chiesetta dell’Ofanto, con una giornata all’insegna della natura e del benessere. Nel pomeriggio, spazio alla scoperta del territorio con la passeggiata sui binari e la visita alla mostra “Il Viaggio tra Memorie, Arte e Sapori”, oltre a un laboratorio didattico dedicato ai più piccoli.

"Sulle rive dell’Ofanto, echi tra sponde e binari” si propone come un’occasione per riscoprire il legame tra comunità, ambiente e memoria, valorizzando luoghi simbolici del territorio attraverso linguaggi diversi: arte, musica, letteratura, sport e convivialità. L’ingresso agli eventi è aperto al pubblico.