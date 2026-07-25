Estate a Montefredane: tributo al grande Pino Daniele Formazione musicale dei ragazzi e una ricca offerta di momenti concertistici

"Montefredanemusica", una serie di iniziative nel campo della formazione musicale dei ragazzi e una ricca offerta di momenti concertistici da svolgersi tra il centro storico e la civettuola villa comunale di Arcella.

Unico organismo del genere in Italia. Primo festival delle cover & tribute band . La presentazione avverrà il 13 agosto nel corso di un concerto del gruppo napoletano "DEg", che proporrà riletture originali del repertorio di canzoni degli anni 80.

Il festival sarà inaugurato col concerto del Gruppo Alleria, coordinato da Enzo De Novellis , magnifica ed eclettica figura di uomo "di scienza" e musicista , che ha "rivisitato" la produzione musicale di Pino Daniele, il prossimo 22 agosto nella suggestiva cornice del Castello Caracciolo.

"Confidiamo nel pieno successo della Manifestazione, ci ha detto il sindaco Aquino, che si aggiunge ad altre non meno interessanti attivate a Montefredane . Tutte concorrono ad una seria ed originale azione di animazione culturale di un centro a forte vocazione turistica e di riconosciuta centralità nella esaltante realta' della produzione enologica in Irpinia".

Intanto il Centro Studi, presieduto da Carmine De Gisi , va completando i contatti con i centri irpini che daranno vita ad una interessante rassegna di musica d'organo che prenderà le mosse in ottobre , nella Chiesa del Carmine a Montefredane, col patrocinio dei cinque comuni irpini che partecipano al progetto, e si concluderà ad Avellino in dicembre con un concerto di pastorali natalizie.

La rassegna si gioverà del patrocinio dell'Ucai (Unione cattolica artisti d'Italia) prestigioso sodalizio fondato da Giovanni Battista Montini negli anni quaranta. È, intanto, allo studio la fondazione di una scuola intercomunale di musica ù. Un impegno a tutto tondo nel campo della musica che potrà dare frutti interessanti e positivi.