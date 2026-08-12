Avellino, 3 nuovi sacerdoti per la Diocesi: l'ordinazione presbiterale nel Duomo

Tre giovani diventeranno sacerdoti nella diocesi di Avellino. Venerdì 25 settembre, alle ore 19, nella Cattedrale cittadina, don Stefano Cuccinello, don Andrea Masucci e don Francesco Pastina saranno ordinati presbiteri. La cerimonia si svolgerà nell’ambito della Novena di San Michele Arcangelo e sarà presieduta dal vescovo Arturo Aiello.
Rito dell’ordinazione nella Cattedrale di Avellino
L'ordinazione avverrà attraverso la preghiera consacratoria e l'imposizione delle mani del presule. È il rito con cui la Chiesa cattolica conferisce ai candidati il ministero sacerdotale, dopo un percorso di formazione nel seminario diocesano.
Invito alla comunità e messaggio della diocesi
La diocesi ha invitato la comunità a partecipare. Nella nota diffusa si legge: "La Chiesa di Avellino è invitata a condividere questo giorno di festa e ad accompagnare Stefano, Andrea e Francesco con la presenza e, fin d'ora, con la preghiera".
L'appuntamento è fissato per il 25 settembre, in Cattedrale, alle 19.