Avellino, 3 nuovi sacerdoti per la Diocesi: l'ordinazione presbiterale nel Duomo Il prossimo settembre l'ordinazione con il Vescovo

Tre giovani diventeranno sacerdoti nella diocesi di Avellino. Venerdì 25 settembre, alle ore 19, nella Cattedrale cittadina, don Stefano Cuccinello, don Andrea Masucci e don Francesco Pastina saranno ordinati presbiteri. La cerimonia si svolgerà nell’ambito della Novena di San Michele Arcangelo e sarà presieduta dal vescovo Arturo Aiello.

Rito dell’ordinazione nella Cattedrale di Avellino

L'ordinazione avverrà attraverso la preghiera consacratoria e l'imposizione delle mani del presule. È il rito con cui la Chiesa cattolica conferisce ai candidati il ministero sacerdotale, dopo un percorso di formazione nel seminario diocesano.

Invito alla comunità e messaggio della diocesi

La diocesi ha invitato la comunità a partecipare. Nella nota diffusa si legge: "La Chiesa di Avellino è invitata a condividere questo giorno di festa e ad accompagnare Stefano, Andrea e Francesco con la presenza e, fin d'ora, con la preghiera".

L'appuntamento è fissato per il 25 settembre, in Cattedrale, alle 19.