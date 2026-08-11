Ariano: l'appello disperato dopo il furto pesante alla Pm costruzioni metalliche Un colpo ignobile ai danni di una famiglia onesta e da sempre dedita al lavoro

Nessuna traccia dei malviventi e della refurtiva. furgone, gru e attrezzi vari dopo il raid nella rinomata azienda Pm costruzioni metalliche ad Ariano Irpino. Un colpo ignobile ai danni di una famiglia onesta e da sempre dedita al lavoro, con sacrifici.

"Chi ha notizie del furgone Iveco Daily, se qualcuno lo vedesse, ci aiuti nel segnalarlo, anche in anonimato. Si offre ricompensa per chi ci darà una mano a trovarlo".

E' il disperato appello di una delle figlie del proprietario. Un furto pesantissimo studiato nei minimi dettagli, il cui bottino si aggirerebbe intorno ai 40.000 euro. I malviventi hanno fatto irruzione all'interno del capannone che affaccia alla statale 90 delle puglie, dopo aver forzato una porta. Sull'accaduto stanno indagando i carabinieri.

Rabbia e indignazione da parte dei familiari: "Non è giusto subire un gesto del genere. Nostro padre che da sempre lavora con onestà e sudore non lo meritava. Quanto accaduto, non cancellerà la tua forza, la tua azienda e l'uomo straordinario che sei. Ripartiamo da qui, insieme, come hai sempre fatto tu per noi".