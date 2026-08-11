Avella, una lite tra coniugi degenera: coinvolte otto persone nella rissa

Le indagini dei carabinieri sono tutt'ora in corso per ricostruire quanto accaduto in Largo Cattaneo

avella una lite tra coniugi degenera coinvolte otto persone nella rissa
Avella.  

di Paola Iandolo


Rissa tra familiari e amici: si indaga ad ampio raggio su quanto accaduto ieri sera ad Avella. A ricostruire la mega rissa avevnuta ieri nel Mandamento, i carabinieri. Infatti ieri sera non sono mancati momenti tensione e panico intorno alle 20 in Largo Cattaneo, a pochi metri di distanza da piazza Municipio, quando una lite tra due coniugi è degenerata in una violenta rissa che avrebbe coinvolto diverse persone tra amici e familiari. In otto persone che sono in corso di identificazione.

La ricostruzione

I primi alitigare due coniugi, ma la situazione è subito degenerata coinvolgendo altri componenti del nucleo familiare. La situazione ha richiesto l’immediato intervento degli agenti della Polizia Municipale. Durante le concitate fasi della rissa, uno degli agenti è stato aggredito e ha dovuto fare ricorso alle cure del personale sanitario giunto sul posto con un’ambulanza. Diverse persone coinvolte nella colluttazione avrebbero riportato ferite e qualche contusione. 

Ultime Notizie