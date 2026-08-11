Avella, una lite tra coniugi degenera: coinvolte otto persone nella rissa Le indagini dei carabinieri sono tutt'ora in corso per ricostruire quanto accaduto in Largo Cattaneo

di Paola Iandolo



Rissa tra familiari e amici: si indaga ad ampio raggio su quanto accaduto ieri sera ad Avella. A ricostruire la mega rissa avevnuta ieri nel Mandamento, i carabinieri. Infatti ieri sera non sono mancati momenti tensione e panico intorno alle 20 in Largo Cattaneo, a pochi metri di distanza da piazza Municipio, quando una lite tra due coniugi è degenerata in una violenta rissa che avrebbe coinvolto diverse persone tra amici e familiari. In otto persone che sono in corso di identificazione.

La ricostruzione

I primi alitigare due coniugi, ma la situazione è subito degenerata coinvolgendo altri componenti del nucleo familiare. La situazione ha richiesto l’immediato intervento degli agenti della Polizia Municipale. Durante le concitate fasi della rissa, uno degli agenti è stato aggredito e ha dovuto fare ricorso alle cure del personale sanitario giunto sul posto con un’ambulanza. Diverse persone coinvolte nella colluttazione avrebbero riportato ferite e qualche contusione.