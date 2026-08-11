Avellino: ecco Michael Venturi dal Venezia All'attivo 98 presenze in Serie B, con i lupi la quarta avventura in Cadetteria

Ecco Michael Venturi al "Partenio-Lombardi". Arrivo ad Avellino per il difensore centrale classe '99, che entra nella rosa biancoverde. Il club irpino ha ufficializzato l'accordo raggiunto con il calciatore e con il Venezia. I lupi hanno definito l'operazione con i lagunari per il prestito con diritto di riscatto. Il nativo di Rimini inizia una nuova avventura in carriera: ha all'attivo 98 presenze nel torneo cadetto vissute con le maglie di Carpi, Cosenza e Venezia.

Venerdì la sfida con il Monza all'U-Power Stadium

"Un abbraccio e spero di vedervi presto allo stadio": così Venturi all'esterno dell'impianto sportivo di contrada Zoccolari prima dell'ingresso nell'area spogliatoi, vuota perché questa mattina l'Avellino ha sviluppato la prima delle tre sedute a porte chiuse che porteranno gli irpini alla sfida di Coppa Italia, al trentaduesimo di finale contro il Monza all'U-Power Stadium. Prima a San Sossio Baronia e poi a Sturno, i lupi vivranno due appuntamenti con i tifosi in provincia verso il primo match ufficiale nella stagione 2026/2027. Dalla prossima settimana il mirino sarà puntato esclusivamente sull'esordio in campionato, la gara contro l'Arezzo, in programma sabato (ore 21), il primo di due match consecutivi al "Partenio-Lombardi".

Il comunicato del club

"L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver acquisito dal Venezia FC , a titolo temporaneo con diritto di opzione, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Michael Venturi. Nato a Rimini il 23 gennaio 1999, il difensore romagnolo è cresciuto tra le giovanili di Spezia e Forlì. Tra i professionisti ha indossato le maglie di Fermana, Carpi, Cosenza e Venezia collezionando 148 presenze tra serie B, serie C, Coppa Italia, Coppa Italia di serie c e playout di serie B. Benvenuto in Irpinia Michael".