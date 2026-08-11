Avellino, il sindaco Pizza incontra Sarno (M5S): confronto importante La coordinatrice del Movimento Cinque Stelle: aree itnerne protagoniste, sinergia necessaria

Incontri e confronti per rinsaldare il campo largo per fissare strategie e obiettivi di sviluppo per il capoluogo irpino. Ieri in Comune incontro confronto tra il sindaco di Avellino. Nello Pizza, e la coordinatrice del Movimento Cinque Stelle irpino Maura Sarno.

Sarno: confronto importante

"Un confronto importante, finalizzato a monitorare e coordinare l’attività politica e amministrativa dei nostri consiglieri e della nostra Vicesindaca, con l’obiettivo di rafforzare il lavoro di squadra e garantire una presenza politica sempre più attenta e concreta al servizio della città e del territorio - spiega Sarno -.

Ritengo fondamentale mantenere un dialogo costante e costruttivo tra le istituzioni locali e regionali. In questa direzione, continueremo a lavorare per costruire un ponte diretto con la Regione Campania e con il nostro Presidente Roberto Fico, che ha sempre dimostrato particolare attenzione e sensibilità verso le esigenze delle aree interne.

I temi, il capoluogo

Il nostro impegno è quello di contribuire, attraverso un confronto serio e responsabile, a una politica capace di ascoltare i territori, intercettarne i bisogni e trasformarli in proposte e azioni concrete.

Ringrazio il Sindaco Nello Pizza per la disponibilità, il confronto e la consueta cordialità, nella convinzione che la collaborazione istituzionale e il dialogo siano strumenti indispensabili per perseguire il bene della nostra comunità.". Conclude Sarno.

