Montemiletto: torna l’evento all'ombra del castello Iniziativa organizzata dal forum delle donne

Tutto pronto per la terza edizione della rassegna "All’Ombra del castello" a Montemiletto il 13 e 14 agosto

Musica, buon cibo e voglia di stare insieme si incontrano in una cornice unica. Giovedì 13 agosto sarà la volta del gruppo Rota Rossa, divulgatori della musica popolare, venerdì 14 agosto toccherà a Nuie ce piace con le più belle canzoni di Renato Carosone e Renzo Arbore. Come di consueto tante saranno le specialità tipiche da gustare.

Il forum delle donne ha organizzato queste due serate pensate per tutte le età, tra buona musica, sapori della tradizione e l'atmosfera magica del nostro Castello illuminato. L’inizio degli spettacoli è fissato per le ore 21.00.

Un appuntamento per vivere i giorni di ferragosto per gustare pietanze locali nella splendida cornice della piazza di Montemiletto, ai piedi del Castello.