Avellino, scatta la derattizzazione e disinfestazione adulticida in città Ecco date e mappa delle operazioni

Prosegue l’attività di prevenzione e tutela igienico-sanitaria sul territorio comunale. L’Assessorato all’Ambiente, guidato dal vicesindaco Anna D’Aliasi, comunica alla cittadinanza il calendario dell’8° intervento di derattizzazione e del 4° intervento di disinfestazione adulticida previsti per il 2026, entrambi effettuati su incarico dell’ASL Avellino.

Calendario derattizzazione

L’8° ciclo di derattizzazione, programmato nella fascia oraria 7.00-15.00, interesserà progressivamente l’intero territorio comunale secondo il seguente calendario: 13 agosto – Ex 1ª Circoscrizione; 14 agosto – Ex 2ª ed Ex 3ª Circoscrizione; 18 agosto – Ex 4ª ed Ex 5ª Circoscrizione; 19 agosto – Ex 6ª ed Ex 7ª Circoscrizione; 20 agosto – completamento dell’intervento.

Disinfestazione adulticida

È inoltre previsto il 4° intervento di disinfestazione adulticida, che sarà effettuato nella notte tra il 1° e il 2 settembre, con inizio alle ore 3.30 del 2 settembre 2026. Gli interventi rientrano nel programma di attività di prevenzione e controllo sul territorio e sono finalizzati a garantire adeguati livelli di igiene e salubrità degli spazi pubblici. L’Amministrazione comunale invita la cittadinanza a prestare attenzione allo svolgimento delle operazioni nelle giornate e negli orari indicati e a collaborare con gli operatori incaricati, così da consentire il regolare