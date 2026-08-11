Avellino: Venturi in arrivo, nuova pedina nel pacchetto arretrato Altra operazione tra gli irpini e il Venezia dopo quella definita per Fila

Prima seduta a porte chiuse al "Partenio-Lombardi" per l'Avellino dopo l'unica con i tifosi in apertura di settimana verso la sfida di Coppa Italia, il trentaduesimo di finale contro il Monza, in programma venerdì (ore 20.45) all'U-Power Stadium. Ritmo alto, recupero fisico, gestione classica dei carichi di lavoro tra campo e palestra per i biancoverdi, pronti ad abbracciare Michael Venturi, l'ulteriore pedina per il pacchetto arretrato. Nelle prossime ore il difensore centrale classe '99 raggiungerà l'Irpinia con l'accordo tra l'Avellino e il Venezia per il prestito con diritto di riscatto: nuova operazione tra gli irpini e i lagunari dopo il trasferimento di Daniel Fila all'ombra del Partenio con la formula del prestito secco.

Monza-Avellino senza tifo organizzato brianzolo

La Curva Davide Pieri, il tifo organizzato della squadra brianzola, ha annunciato l'assenza nel match di Coppa Italia. Il titolo di ingresso per la gara non è incluso nell'abbonamento per il campionato e i gruppi organizzati hanno deciso di non presenziare alla sfida di Coppa.