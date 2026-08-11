Mauro Giancarli è il nuovo team manager dell'Avellino Basket Nelle ultime due stagioni ha ricoperto lo stesso incarico alla Pallacanestro Brescia in Serie A

"Esperienza, organizzazione e passione per il basket": così l'Halley Campania Avellino Basket dà il benvenuto a Mauro Giancarli, che ricoprirà il ruolo di Team Manager nella stagione 2026/2027."Originario di Aprilia, Mauro arriva ad Avellino dopo un percorso professionale di assoluto valore. Per otto stagioni è stato Team Manager della Benacquista Latina, società nella quale ha mosso i primi passi anche come allenatore del settore giovanile, contribuendo alla crescita del club sotto molteplici aspetti": si legge nella nota del club irpino.

È reduce dal biennio in A con la Pallacanestro Brescia

"Nelle ultime due stagioni ha ricoperto lo stesso incarico alla Pallacanestro Brescia, vivendo da protagonista un percorso culminato con il raggiungimento della Finale Scudetto. La sua esperienza, la capacità organizzativa e la profonda conoscenza delle dinamiche di squadra rappresentano un'importante risorsa per il nostro club. Benvenuto nella famiglia biancoverde, Mauro".