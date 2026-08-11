Poste italiane: uffici aperti per chi resta in città ad agosto Mattina e pomeriggio un presidio costante in città e provincia

Anche per il mese di agosto poste italiane garantirà ai cittadini di Avellino una presenza capillare e continuativa di tutti i servizi postali e finanziari attraverso la rete degli uffici postali.

L’ufficio postale di piazza Marsico, le succursali n. 1 e 8 di Avellino, le sedi di Bellizzi irpino e di Picarelli resteranno sempre operative ad agosto non modificando in alcun modo i loro orari di apertura al pubblico.

Il grande ufficio di via De Sanctis come quello di via del Gaudio, 59 resteranno aperti sempre anche al pomeriggio: la sede di via De Sanctis chiuderà il pomeriggio solo dal 10 al 14 di agosto mentre la succursale n.2 di via del Gaudio chiuderà nelle ore pomeridiane solo dal 17 al 21 agosto, alternandosi in modo tale da garantire sempre la continuità dei servizi alla clientela e in città un ufficio aperto al pubblico fino alle ore 19.

La sede di via Circumvallazione, 299, le succursali n.4 e 5 e la sede di Valle Ponticelli chiuderanno un solo giorno a settimana e in maniera alternata tra loro, la succursale 7 chiuderà al pubblico per 5 giorni nell’intero mese. Tranne quest’ultimo, nessun ufficio della città chiuderà per più di un giorno a settimana.

In totale, nell’intera provincia irpina, sono 131 su 160 gli uffici postali che non subiranno alcuna variazione di orario rispetto a quello abituale e i grandi uffici che in provincia restano aperti fino alle 19, come Cervinara e Solofra, saranno sempre aperti.

Le sedi di Altavilla irpina, Ariano irpino, Atripalda, Grottaminarda e Lioni chiuderanno il pomeriggio a settimane alterne così da garantire sempre la presenza del servizio sul territorio.

Inoltre, per andare incontro alle esigenze dei cittadini che vivono nelle piccole comunità, non sono previste riduzioni di orario negli uffici postali dei comuni con meno di 5mila abitanti.

Poste Italiane assicura un’informazione chiara e tempestiva attraverso appositi avvisi negli uffici postali, con indicazione delle eventuali variazioni di orario e delle sedi più vicine aperte. Tali informazioni saranno inoltre disponibili sul sito poste.it e sulle app aziendali.

Si ricorda che in città sono disponibili sette giorni su sette e 24 ore su 24 anche gli ATM Postamat, per prelievi di denaro contante e numerose altre operazioni, tra cui il pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale, le ricariche telefoniche e delle carte PostePay oltre alla consultazione di saldo e lista movimenti.

I servizi di poste italiane restano sempre disponibili online consentendo numerose operazioni, tra cui l’invio di corrispondenza e pacchi, il pagamento di bollettini e la gestione del conto corrente.