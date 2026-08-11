Dall'Irpinia a Salisburgo: in palio la Supercoppa UEFA tra PSG e Aston Villa Iacovacci: "Motivo di profondo orgoglio e grandissima soddisfazione"

Domani (ore 21) alla Red Bull Arena di Salisburgo, sarà sfida tra il PSG e l'Aston Villa con in palio la Supercoppa UEFA. Match tra i campioni d'Europa in carica, i transalpini, che a Budapest hanno conquistato la seconda Champions League consecutiva, e gli inglesi, vincitori dell'Europa League. Il trofeo della Supercoppa UEFA, come quello della Champions, nasce dagli studi irpini della Iaco Group con la realizzazione nel laboratorio di Vicenza.

Iacovacci: "Dedizione quotidiana e immensa professionalità"

"Essere ancora una volta presenti su un palcoscenico così importante è motivo di profondo orgoglio e grandissima soddisfazione per tutta la nostra azienda. - ha affermato il ceo di Iaco Group, Alberto Iacovacci - C’è anche la forte consapevolezza che dietro alla bellezza di ogni coppa alzata al cielo ci sono sacrifici, dedizione quotidiana e l'immensa professionalità dei nostri maestri artigiani. Vedere PSG e Aston Villa contendersi un'opera nata nei nostri laboratori è la conferma che il Made in Italy vince sempre la sua finale".

Il comunicato

"La finale di UEFA Super Cup 2026 tra i campioni d'Europa del Paris Saint-Germain e i vincitori dell'Europa League dell’Aston Villa mette in palio il primo trofeo della stagione europea. Il match, in programma domani sera alla Red Bull Arena di Salisburgo, vedrà i francesi guidati da Luis Enrique difendere il titolo contro la formazione inglese di Unai Emery, in un incrocio che promette spettacolo ad altissimi livelli. Oltre alle stelle in campo, però, c'è un dettaglio che unisce le due regine d'Europa e parla interamente italiano: il celebre trofeo nasce, infatti, nei laboratori di Iaco Group, azienda leader in Europa nella creazione delle coppe più desiderate del continente. La coppa che verrà alzata al cielo dal capitano vincitore a Salisburgo è un capolavoro di design ed equilibrio geometrico. Il modello attuale è in uso dal 2006 e misura 58 centimetri di altezza, pesa 12,2 chilogrammi e conserva la sua classica forma a calice con una silhouette a spirale, caratterizzata da due ampi manici ricurvi pensati appositamente per offrire ai calciatori una presa salda e sicura durante il classico giro d'onore.

Dietro alle curve perfette della Supercoppa Europea si nasconde un meticoloso processo che si sviluppa nei laboratori specializzati di Iaco Group a Vicenza. I dettagli tecnici rivelano un'opera d'arte complessa che richiede mesi di lavoro quasi interamente artigianale. Il corpo principale viene forgiato partendo da lastre di argento purissimo lavorate a mano. La superficie esterna viene sottoposta ad un bagno galvanico in oro bianco mentre le finiture interne beneficiano di una doratura mirata a 24 carati. La presenza costante nelle finali continentali e la consolidata partnership con l’Uefa rappresentano il coronamento di un percorso imprenditoriale iniziato quasi 50 anni fa da Iaco Group".