Avellino Basket e Vision Sport insieme per i giovani del territorio La nota ufficiale: "L'obiettivo è creare un vero polo cestistico d'eccellenza"

È stato presentato il progetto Academy Avellino Basket con la sinergia tra il club irpino e l'ASD Vision Sport del presidente Luigi Genovese. "Alla base del progetto, che avrà durata triennale, non c'è solo la volontà di fare rete con le realtà locali, ma soprattutto l'obiettivo di garantire ai giovani atleti un percorso di crescita completo, permettendo loro di fare esperienza sia nei campionati di categoria che in quelli senior. - si legge nella nota diffusa - L'accordo punta a creare una connessione tra l'Avellino Basket con le società partner, mantenendone l'autonomia gestionale, ma definendo una visione comune per la formazione dei giovani atleti. L'obiettivo è creare un vero polo cestistico d'eccellenza, nel quale la prima squadra rappresenti il punto di riferimento del percorso di crescita, mentre il minibasket costituisca la base sulla quale costruire il futuro del movimento".

"Crediamo sia la strada giusta"

"Riteniamo fondamentale la valenza sociale dello sport come strumento di crescita per i nostri ragazzi. Questa nuova partnership nasce dall'esigenza di offrire ai giovani prospetti non soltanto la massima qualità tecnica, grazie ad allenatori preparati, ma anche l'opportunità reale di confrontarsi con un campionato di livello superiore. Crediamo sia la strada giusta per un percorso di maturazione completo": così il presidente dell'Avellino Basket, Giuseppe Lombardi.

"Stiamo cercando di implementare il reclutamento"

"Si tratta di una collaborazione strutturata. Abbiamo trovato nella Vision Sport un partner che condivide la nostra stessa visione e la volontà di investire concretamente sui giovani. Questo è solo il primo passo di una sinergia che ci auguriamo diventi il punto di riferimento per l'intero territorio - dichiara il gm biancoverde, che aggiunge - abbiamo chiuso degli accordi con delle società per lo sviluppo del nostro settore giovanile. Con il progetto Avellino Basket School cerchiamo di migliorare nel dettaglio il nostro settore giovanile. Desideriamo concentrarci in futuro anche sul mini-basket, cercheremo di allargarci in provincia dove aprire centri per aumentare il bacino d'utenza. Con la Vision abbiamo strutturato una sinergia strutturata, che ci permetterà di far crescere meglio la nostra Under 19, con alcuni ragazzi che in doppio tesseramento giocheranno anche la Serie C. L'accordo con la Vision si aggiunge a quelli già in essere con Vito Lepore, Slz Solofra e Taurus Montoro ma contiamo di allargare ancor di più il raggio d'azione con altre società del territorio. A differenza dello scorso anno - conclude Nevola - quest'anno stiamo cercando di implementare il reclutamento, monitorando tutte le annate anche U17 ed U15": ha aggiunto il general manager dell'Avellino Basket, Antonello Nevola.

"Il progetto ci regalerà grandi soddisfazioni"

"Come Vision siamo davvero entusiasti di questa collaborazione e ringrazio il Presidente Lombardi ed il GM Nevola per il riscontro positivo fin da subito. La sinergia con l'Avellino Basket trova dondamento dalla volontà di voler aiutare i ragazzi a coltivare i propri sogni. Oltre alla Serie C parteciperemo al campionato di DR2. Siamo convinti che questo progetto ci regalerà grandi soddisfazioni": ha sottolineato il presidente della Vision Sport Luigi Genovese.