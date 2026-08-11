Ariano: interventi in corso sulla pubblica illuminazione Resta il problema generale su tutta la rete riguardo la scarsa potenza dei watt

Lavori in corso ad Ariano Irpino per ripristinare in più punti la pubblica illuminazione ed eliminare una serie di criticità. Interventi disposti dall'assessore Sara Pannese di concerto con il sindaco Mario Ferrante e l'area tecnica comunale. Una pronta risposta alle segnalazioni da parte dei cittadini.

A Camporeale in modo particolare da circa in mese le luci erano rimaste accese notte e giorno in più zone dell'area industriale e non solo. Stamane il problema è stato finalmente risolto, apprendiamo dal comune.

Lavori in corso anche lungo la Variante, dove al momento sono in atto delle prove e via del riscatto, meglio nota come la carnale per intenderci, dove da diverso tempo la strada è stata interessata da ripetuti black out serali.

Resta il problema generale su tutta la rete riguardo la scarsa potenza dei watt legata all'efficientamento energertico.

Viene rivolto un appello affinchè possa essere illuminato e reso visibile da via Lusi il castelo normanno anche attraverso faretti provvisori, in attesa di un intervento tecnico definitivo dal basso verso l'alto. Stesso discorso per la Basilica Cattedrale, campanile ed episcopio, magari in sinergia con la curia vescovile.