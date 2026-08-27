Fabio Gambacorta: "Siamo chiamati ad alzare il livello della politica arianese" "Occorre rimediare agli errori e recuperare il tempo perduto"

"Siamo chiamati ad alzare il livello della politica arianese. È deprimente il tentativo da parte di chi oggi, anziché analizzare i motivi di una mancata riconferma, cerca di trascinare il dibattito sul terreno di chi ha sostituito le lampadine o di chi ha organizzato più "feste" nel castello Normanno o, ancora, di chi preferisce discutere di “quelli di prima”, ma bypassando gli ultimi 7 anni".

Ad affermarlo con forza è il segretario cittadino di Azione ad Ariano Irpino, Fabio Gambacorta.

"Il punto sarebbe discutere di quanto sia stato inopportuno intervenire sulla rete dell'illuminazione pubblica senza considerare l'effettiva potenza dei nuovi led, lasciando intere contrade, arterie principali e quartieri illuminati poco e male.

Ora, che l’intervento di potenziamento fosse già stato previsto dalla vecchia amministrazione o dalla nuova conta poco: l’errore è stato commesso a monte, punto.

Ogni nuovo intervento, che non avrebbe dovuto essere necessario dopo la realizzazione di una nuova illuminazione, sarà un costo maggiore, ma necessario. L’amministrazione Ferrante sta già provvedendo senza pensarci su due volte. Punto, e basta.

Sarebbe invece il caso di discutere di come siano stati gestiti male quei pochissimi progetti relativi al Pnr, di quanto siano complesse e dispendiose la gestione e la manutenzione dei secchi della spazzatura a corrente, di quanto il manto stradale sia stato trascurato dal 2019 ad oggi, di soluzioni al traffico pensate male, gestite peggio e concretizzate mai, di quanto sia stata trascurata la presenza sul territorio arianese di un pezzo della più grande opera del Sud Italia come l’alta capacità.

Insomma - conclude Gambacorta - sarebbe bello portare il dibattito su questi argomenti e trovare insieme delle soluzioni per rimediare agli errori e recuperare il tempo perduto. Di chi abbia cambiato la lampadina o del fatto che la piazza sia piena o vuota in alcune ore della sera, senza che ci sia un autentico beneficio per i commercianti, interessa davvero poco".