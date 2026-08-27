Avellino: c'è Walid Cheddira per l'attacco: operazione ai dettagli Sorpresa nello scenario di mercato biancoverde: in massima serie tra Italia e Spagna dal 2023

L'Avellino ha accelerato per l'attacco e c'è Walid Cheddira nello scenario di mercato per i biancoverdi, chiamati a rimodulare il reparto offensivo dopo il lungo stop a cui sarà costretto Daniel Fila per la lesione di alto grado al flessore della coscia sinistra. L'Avellino ha strutturato con il Napoli per un'operazione a titolo definitivo, ormai alla conclusione con quadriennale al calciatore, che ha dato l'ok.

Dal 2023 Serie A e Liga con Frosinone, Napoli, Espanyol, Sassuolo e Lecce

Il classe '98, in Serie A nelle ultime stagioni con il Frosinone, il Sassuolo e il Lecce e anche con un'avventura in Liga con l'Espanyol, potrebbe tornare in Cadetteria, dove è stato protagonista con il Bari dal 2021 al 2023 con la promozione in B e il balzo in A assaporato nella finale playoff persa all'ultimo secondo con il Cagliari. Cheddira, italo-marocchino, nativo di Loreto, gioca per il Marocco e con la Nazionale dei Leoni dell'Atlante ha preso parte al Mondiale in Qatar nel 2022 giocando l'ottavo di finale contro la Spagna e il quarto di finale contro il Portogallo.

Di Paolo in prestito, Patierno al Casarano

Nelle scorse ore l'Avellino ha ufficializzato l'ingresso di Sebastiano Di Paolo dal Cagliari. Operazione in prestito con diritto di riscatto con il classe 2006, esterno offensivo destro di piede mancino. Dalla serata di ieri è ufficiale anche la cessione di Cosimo Patierno a titolo definitivo al Casarano.