Avellino Basket, Palumbo: "Con le stesse ambizioni del club" Il playmaker: "Mi auguro di poter essere un uomo importante della stagione"

"Da anni disputo questo campionato. Ad Avellino porto la mia esperienza passata e metterò a disposizione del gruppo le mie skills, in un torneo come al solito equilibrato": così si è espresso Mattia Palumbo dopo i primi giorni di preparazione con l'Halley Campania Avellino Basket.

"Il club in estate si è subito interessato a me"

"Ovviamente è molto presto, siamo in fase conoscitiva ma c’è buona alchimia e questo certamente aiuterà in futuro. Mi auguro di poter essere un uomo importante della stagione, in questo momento sto cerca di assimilare le richieste del coach, per portare le sue idee. - ha aggiunto il playmaker capitolino - Prima di venire me ne hanno sempre parlato bene, ho avuto modo di relazionarmi con Mussini, che mi ha raccontato dell’ambiente e della società. Il club in estate si è subito interessato a me, lo aveva fatto anche in passato, ma questa volta l'interesse si è concretizzato avendo anche le stesse ambizioni".