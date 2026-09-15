Euroma 2026: un irpino si aggiudica la medaglia d'oro E' Giovanni Solimene 25 anni, di Atripalda

Giovanni Solimene 25enne di Atripalda si è aggiudicato il primo posto nella categoria F (Fantasy) dell'evento di modellismo Euroma 2026 che si è svolto a Roma all'hotel Villa Eur nei giorni scorsi (5 e 6 Settembre).

Ad insignire il concorrente irpino della medaglia d'oro è stata una giuria internazionale che ha esaminato attentamente i cinque modelli esposti, risultati e giudicati eccellenti nella struttura e nella colorazione eseguita con accuratezza e precisione.

I lavori esposti hanno ricevuto anche un premio speciale, un aerografo professionale, assegnato a Giovanni Solimene da "CM Modellismo", tra gli sponsor del prestigioso concorso a cui hanno partecipato, nella due giorni, migliaia di visitatori provenienti da vari Paesi.