Polizia municipale:"Il nostro appello è stato ignorato? E ora multe a casa" L'affissione selvaggia degli auguri agli sposi sulla segnaletica stradale ad Ariano

"Avevamo rivolto un chiaro appello a tutta la cittadinanza, attraverso la testata giornalistica di Ottopagine, lo scorso 12 maggio. Eccolo in questo articolo. Il divieto assoluto relativo all'affissione di foto che annunciano matrimoni e volantini pubblicitari di vario genere sulla segnaletica stradale.

Ebbene - afferma con profonda amarezza il comandante della polizia municipale di Ariano Irpino, il colonnello Angelo Bruno - il nostro avviso, è stato completamento ignorato, direi con arroganza e menefreghismo.

Da qui l'avvio di una prima tornata di verbali di accertamento a carico dei responsabili. Un secondo invio, sempre a casa è già in atto.

Ogni promessa è un debito - conclude il comandante Bruno - non potevamo chiudere un occhio, come non lo faremo con la sosta selvaggia dilagante in molte zone della città che dimostra maleducazione, egoismo e mancato rispetto delle regole. Comportamenti che verranno puniti".