Tennis: Carlo Mazzarella trionfa alla Renzulli Cup

Grande impresa di Carlo Mazzarella, tesserato per il Tc La Tartaruga, che conquista la Renzulli Cup di tennis, disputata dall’1 al 13 settembre 2026, firmando una splendida vittoria nel torneo di terza categoria.
Mazzarella, classificato 4.1, ha coronato il suo percorso con una finale di grande autorevolezza, superando il 3.3 Dario Marino con il punteggio di 6/2 6/3 al cospetto di centinaia di spettatori che hanno gremito il campo in terra rossa collocato all'interno della Villa Comunale.
Un successo prestigioso, ottenuto contro un avversario di classifica superiore, che conferma la crescita tecnica e agonistica del giocatore arianese.
Un percorso praticamente perfetto
Mazzarella ha iniziato la sua avventura nel tabellone di quarta categoria, dove ha superato:
Luigi Pratola 6/1 6/0
Attilio Tarantino 6/1 6/2
Il cammino è poi proseguito nel tabellone di terza categoria, dove nei quarti di finale ha battuto il 3.5 Antonio Lo Conte per 6/4 6/1.
In semifinale altra prestazione convincente contro il 3.4 Giovanni De Lucia, superato con un netto 6/1 6/2.
La finale contro Marino ha quindi completato un torneo straordinario, culminato con il prestigioso titolo.
Per Carlo Mazzarella si tratta della quarta vittoria conquistata in un torneo nel 2026, ma soprattutto della prima affermazione in un torneo di terza categoria, un risultato che assume ancora maggiore valore considerando gli avversari affrontati nel corso della competizione.
I risultati ottenuti alla Renzulli Cup portano inoltre un'importante novità sul piano della classifica: dalla metà di settembre Mazzarella migliora la propria graduatoria, passando da 4.1 a 3.5.
Un riconoscimento concreto di una stagione in continua crescita, caratterizzata da risultati sempre più importanti. Giudici Arbitri del torneo Francesco Bevere e Manuela Leo.