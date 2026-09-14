La cardiologia avellinese premiata a Bologna: riconoscimento al Moscati In evidenza l'unità operativa diretta da Francesca Lanni

L’Unità operativa di cardiologia-Utic, diretta da Francesca Lanni, premiata per il contributo di 125 pazienti al progetto nazionale BRING-UP Prevenzione.

La cardiologia avellinese si distingue nella ricerca cardiovascolare nazionale. Venerdì 11 settembre, a Bologna, l’unità operativa di cardiologia-Utic dell’Aorn San Giuseppe Moscati di Avellino, diretta da Francesca Lanni, ha ricevuto un attestato di merito nell’ambito della premiazione “Top Enrollment” dell’Anmco, l’associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri.

Il riconoscimento valorizza la partecipazione al progetto Bring-Up prevenzione, dedicato alla prevenzione cardiovascolare secondaria, con un contributo complessivo di 125 pazienti.

Un risultato raggiunto sotto la guida della dottoressa Lanni, investigatore principale dello studio, e con il contributo dei dottori Federico Nicastro e Cristina Iapicca.

Il premio “Top Enrollment” sottolinea l’impegno dei centri e dei professionisti che si distinguono nell’arruolamento dei pazienti negli studi clinici e nei registri nazionali. Un’attività essenziale per raccogliere dati, ampliare le conoscenze sulle malattie cardiovascolari e contribuire al miglioramento delle strategie di prevenzione e cura.

L’Anmco è un’associazione scientifica senza scopo di lucro che riunisce oltre 5.000 cardiologi attivi nelle strutture ospedaliere e territoriali del servizio sanitario nazionale.

Attraverso le proprie iniziative promuove la ricerca, la formazione e la qualità dell’assistenza cardiologica. L’attestato assegnato a Bologna testimonia la capacità del Moscati di coniugare l’assistenza clinica con una qualificata partecipazione alla ricerca, valorizzando le competenze e il lavoro della cardiologia avellinese all’interno di un progetto nazionale.



La partecipazione a Bring-Up prevenzione esprime un impegno che affianca alla cura quotidiana dei pazienti la costruzione delle conoscenze necessarie per la medicina di domani.

La ricerca clinica rappresenta, infatti, un presupposto fondamentale per sviluppare strategie di prevenzione, diagnosi e trattamento sempre più efficaci: un percorso al quale l’équipe del Moscati contribuisce con professionalità, continuità e attenzione alla salute dei cittadini.