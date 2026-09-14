Ariano, scuola e territorio: il polo liceale abbraccia la città Le classi prime saranno impegnate alla scoperta delle radici e del patrimonio del centro storico

a cura di

Gianni Vigoroso

lunedì 14 settembre 2026 alle 19:51



Il polo liceale di Ariano Irpino abbraccia la città: nei giorni 15 e 16 di settembre le classi prime saranno impegnate alla scoperta delle radici e del patrimonio del centro storico...