Ariano, scuola e territorio: il polo liceale abbraccia la città

Scuola e territorio si incontrano in un dialogo aperto che parte dalla conoscenza e dalla valorizzazione delle proprie radici.
Nei giorni 15 e 16 settembre, gli studenti delle classi prime del polo liceale di Ariano Irpino, guidato quest'anno dal dirigente scolastico Gerardo Cipriano, saranno protagonisti di una passeggiata culturale ed emozionale tra le vie del centro storico della città.
L'iniziativa risponde alla volontà del polo liceale di formare non solo studenti, ma cittadini consapevoli legati al proprio territorio.
Il percorso prenderà il via dal polmone verde della città, la villa comunale, la vedete in tutto il suo splendpre nella foto, simbolo di incontro e comunità. Da lì gli studenti, accompagnati da alcuni docenti nonché dai docenti funzioni strumentali orientamento, si muoveranno verso le tappe principali della storia dell'arte: il museo civico, il museo diocesano e la basilica cattedrale per trasmettere loro l'orgoglio di appartenenza e l'importanza della cura dei beni culturali.
Ad informare i ragazzi in questo breve tour, sarà l'associazione "Amici del museo" Aps nonchè i docenti funzioni strumentali orientamento: Paola Napoli, Anna Maria Tecce, nonché i docenti Leonarda Bongo e Michele Buongiorno.