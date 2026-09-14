Alto Calore, Pasqualino Ruggiero nominato Direttore Generale L'incarico è stato conferito ad interim e non comporterà alcun onere economico aggiuntivo

Da oggi il dottor Pasqualino Ruggiero assume le funzioni di Direttore Generale di Alto Calore Servizi S.p.A. L'incarico è stato conferito ad interim e, come precisato dall'Amministratore Unico, non comporterà alcun onere economico aggiuntivo per la società.

Pasqualino Ruggiero, originario del Sannio e attuale dirigente con importanti deleghe organizzative all'interno dell'azienda, è stato scelto per guidare la società in una fase ritenuta particolarmente delicata.

Secondo quanto evidenziato nella comunicazione ufficiale, Ruggiero può contare su una conoscenza approfondita di Alto Calore Servizi, maturata attraverso gli incarichi ricoperti negli anni in diversi settori e nelle varie sedi territoriali della società.

Tra gli elementi valorizzati nella nomina figurano la capacità di ascoltare le esigenze del territorio e di tradurle in soluzioni operative, oltre al rispetto dei ruoli istituzionali. Nel suo percorso professionale ha svolto anche funzioni di raccordo tra Alto Calore e le istituzioni pubbliche, grazie a un periodo trascorso in comando presso la segreteria particolare dell'Assessore regionale all'Ambiente della precedente amministrazione campana.

All'esperienza aziendale si aggiunge quella amministrativa maturata nel Comune di Airola, dove ha ricoperto per diversi anni gli incarichi di amministratore e vicesindaco.

L'Amministratore Unico sottolinea che il profilo personale e professionale di Ruggiero rappresenta una garanzia per accompagnare Alto Calore Servizi oltre l'attuale fase di transizione, motivando la scelta come fondata su un percorso consolidato e su competenze maturate sul campo.