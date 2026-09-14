Avellino, mondo dell'avvocatura in lutto: è venuta a mancare Elvira Spagnuolo I funerali si svolgeranno domani alle ore 15.00 nella Chiesa di Santa Maria delle Grazie

di Paola Iandolo

L'avvocatura avellinese in lutto per la scomparsa di Elvira Spagnuolo, morta all’età di 53 anni. Professionista molto conosciuta e apprezzata in città, l'avvocato Elvira Spagnuolo era molto stimata. La donna era molto conosciuta per le sue qualità umane e professionali.

La notizia della sua morte, dopo una lunga battaglia contro la malattia, ha suscitato profondo cordoglio nel mondo forense e nell’intera comunità avellinese, dove era conosciuta e apprezzata. Tanti i messaggi di cordoglio sono stati lasciati dai suoi colleghi sul profilo facebook della professionista avellinese, sempre pronta a combattere le ingiustizie.

I funerali si svolgeranno domani alle ore 14.30 partendo dalla sua abitazione di via Circumvallazione e preseguiranno nella Chiesa di Santa Maria delle Grazie di via Tuoro Cappuccini, dove alle 15.00 verrà celebrato il rito funebre.