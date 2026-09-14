Avellino, mondo dell'avvocatura in lutto: è venuta a mancare Elvira Spagnuolo

di Paola Iandolo
L'avvocatura avellinese in lutto per la scomparsa di Elvira Spagnuolo, morta all’età di 53 anni. Professionista molto conosciuta e apprezzata in città, l'avvocato Elvira Spagnuolo era molto stimata. La donna era molto conosciuta per le sue qualità umane e professionali.
La notizia della sua morte, dopo una lunga battaglia contro la malattia, ha suscitato profondo cordoglio nel mondo forense e nell’intera comunità avellinese, dove era conosciuta e apprezzata. Tanti i messaggi di cordoglio sono stati lasciati dai suoi colleghi sul profilo facebook della professionista avellinese, sempre pronta a combattere le ingiustizie.
I funerali si svolgeranno domani alle ore 14.30 partendo dalla sua abitazione di via Circumvallazione e preseguiranno nella Chiesa di Santa Maria delle Grazie di via Tuoro Cappuccini, dove alle 15.00 verrà celebrato il rito funebre.