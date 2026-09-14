Moscati Avellino, Vargas lascia la Geriatria: sarà direttore Asl di Ogliastra La nomina del primario

Lanusei, 14 settembre 2026 - Nicola Vargas è il nuovo direttore sanitario dell' Asl Ogliastra. Il medico, per anni primario della struttura complessa di Geriatria all’azienda ospedaliera "San Giuseppe Moscati" di Avellino, ha preso servizio a Lanusei, subentrando ad Alessandro Baccoli, ora alla guida del Distretto sociosanitario di Sanluri, nella Asl del Medio Campidano.

Il passaggio di testimone tra Vargas e Baccoli nella sanità dell'Ogliastra

Il direttore generale dell’azienda sociosanitaria di Lanusei, Andrea Fabbo, ha accolto così il nuovo arrivato: "L’arrivo del dottor Nicola Vargas rappresenta una risorsa importante per la Asl Ogliastra. La sua esperienza e le sue competenze, sul piano clinico e su quello organizzativo e gestionale, saranno preziose per affrontare le sfide che attendono la nostra Azienda. Desidero inoltre ringraziare il dottor Alessandro Baccoli per l’impegno e il lavoro svolto, augurandogli ogni soddisfazione per il suo nuovo incarico".

I risultati ottenuti e le prospettive future nella Asl Ogliastra

Baccoli, il direttore uscente, ha tracciato a sua volta un bilancio della propria esperienza: "La mia esperienza alla Asl Ogliastra è stata molto intensa. In questi mesi abbiamo ottenuto importanti risultati, come la realizzazione dell’Ospedale di Comunità di Lanusei e le Case di Comunità di Jerzu e Lanusei. Il nuovo incarico nel Medio Campidano mi impegnerà nel governo delle attività territoriali, ma auspico che possano esserci in futuro nuove opportunità di collaborazione".

Il curriculum e la carriera di Nicola Vargas, tra Geriatria e management sanitario

Nato ad Aversa, in provincia di Caserta, nel 1964, Vargas ha oltre 25 anni di servizio nel Servizio sanitario nazionale. Specializzato in Geriatria e in Anestesia e Rianimazione, ha conseguito anche un master di secondo livello in Management delle aziende sanitarie. Il passaggio più rilevante del suo curriculum resta quello al Moscati di Avellino, dove ha guidato per anni la struttura complessa di Geriatria, occupandosi di integrare i servizi ospedalieri con quelli del territorio e costruendo percorsi assistenziali per i pazienti fragili e anziani.

L’organigramma della direzione strategica della Asl Ogliastra

Con il suo arrivo, la direzione strategica della Asl Ogliastra è composta dal direttore generale Andrea Fabbo, dalla direttrice amministrativa Stefania Ferrari, dalla direttrice dei servizi sociosanitari Lorena Paola Urrai e dal nuovo direttore sanitario Nicola Vargas.