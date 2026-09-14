Festa del fagiolo quarantino: record di presenze a Volturara Irpina Le tre piazze hanno accolto ogni sera decine di migliaia di persone

Si è chiusa domenica notte, tra le note degli ultimi concerti e gli ultimi pasti serviti, la XIV edizione della Festa del Fagiolo Quarantino della Valle del Dragone.

Tre giorni che hanno portato a Volturara Irpina il numero più alto di visitatori mai registrato nella storia della manifestazione, con presenze arrivate non solo da tutta la Campania ma anche da fuori regione, attratte dagli eventi musicali, dalle escursioni nella Piana del Dragone e dagli stand dedicati al fagiolo quarantino, presidio Slow Food.

Le tre piazze del paese, Piazza Vittorio Veneto, Piazza Roma e Piazzetta Sarno, hanno accolto ogni sera decine di migliaia di persone, mentre di giorno il Sentiero 101 a cura del CAI, il bike tour, le visite guidate al Museo etnografico e alla Piana del Dragone e l'arrivo del Treno Storico hanno richiamato un pubblico trasversale, tra appassionati di montagna, famiglie e turisti di passaggio.

Il paese si è stretto attorno alla dimostrazione dell'antica battitura dei fagioli e alla consegna della targa in memoria di Carlo Petrini, fondatore di Slow Food.

Un passaggio a parte merita la tavola rotonda "Coltivare il futuro. Il patto generazionale tra agricoltura, turismo e sport per il futuro delle aree interne", che sabato ha riunito in sala consiliare rappresentanti istituzionali, mondo agricolo e imprenditori. Dal confronto, sono emerse proposte concrete sul futuro delle aree interne e un clima di coesione tra le istituzioni presenti, con l'auspicio condiviso di proseguire il lavoro comune avviato in quella sede.

"Quello che abbiamo vissuto in questi tre giorni va oltre ogni nostra aspettativa - dichiara il sindaco Marino Sarno -. Vedere Volturara Irpina piena di persone arrivate da ogni angolo della Campania e anche da fuori regione è un'emozione che non dimenticheremo facilmente, ed è la prova più bella di quanto il lavoro fatto in questi anni stia dando i suoi frutti. Ringrazio di cuore tutta l'Amministrazione comunale, la Pro Loco, Slow Food Avellino, Coldiretti e tutte le realtà che hanno reso possibile questa edizione, insieme ai volontari che si sono spesi giorno e notte, alle forze dell'ordine, alla Protezione Civile, alla MIsericordia e a tutti i cittadini di Volturara che hanno aperto le porte del paese con la consueta generosità. Un grazie speciale va anche a chi ha preso parte alla tavola rotonda con Coldiretti, portando idee e disponibilità che porteremo avanti insieme. Questa festa è di tutta la comunità, della comunità irpina, ed è con questo spirito che guardiamo già alla prossima edizione."

"Con questa XIV edizione la Festa del Fagiolo Quarantino della Valle del Dragone conferma il proprio ruolo di appuntamento di riferimento per la Campania interna, capace di unire tradizione, natura e confronto istituzionale in un solo territorio", chiude il Sindaco.