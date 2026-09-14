Forza la porta di una casa con un palanchino: arrestato 45enne avellinese L'arresto a Buccino

Tentato furto in abitazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Sono le accuse contestate a un 45enne irpino, arrestato nella notte del 13 settembre dai carabinieri della Stazione di Buccino.

L’intervento

Secondo quanto ricostruito dalla polizia giudiziaria, l’uomo sarebbe stato sorpreso dai militari mentre tentava di introdursi all’interno di un’abitazione. Per riuscire ad accedere alla casa, il 45enne avrebbe cercato di forzare la porta d’ingresso utilizzando un palanchino. Il tentativo, però, non sarebbe andato a buon fine grazie al tempestivo intervento dei carabinieri, che lo avrebbero sorpreso proprio durante l’azione.

La perquisizione

A seguito della perquisizione, i militari avrebbero trovato nella disponibilità dell’indagato anche circa 40 grammi di hashish. Nel corso degli accertamenti è stata inoltre rinvenuta la somma di 6.740 euro in contanti, ritenuta dagli investigatori verosimilmente riconducibile ai proventi dell’attività di spaccio. Il 45enne è stato quindi arrestato e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria per le successive determinazioni. Le accuse dovranno essere valutate nelle successive fasi del procedimento e, come previsto dalla legge, l’indagato è da considerarsi innocente fino a eventuale sentenza definitiva.