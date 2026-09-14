Avellino, il sindaco agli studenti: siate sempre curiosi, felici e volenterosi Il messaggio del sindaco Pizza

"Il primo giorno di scuola suscita sempre emozioni particolari. È il momento delle attese, dei nuovi incontri, dei ritorni e delle speranze. Per alcuni rappresenta l'inizio assoluto di un percorso, per altri, invece, il proseguimento di un cammino già avviato, fatto di studio, impegno e crescita personale, destinato a rimanere impresso nella mente e nel cuore per tutta la vita". Queste le parole espresse in un nota congiunta dal sindaco di AVELLINO Nello Pizza e dall'assessore alla Pubblica istruzione Giuseppe Giacobbe che, in occasione dell'inizio del nuovo anno scolastico e a nome dell'intera amministrazione comunale, hanno voluto rivolgere "un sincero augurio agli studenti, alle loro famiglie, ai dirigenti scolastici, agli insegnanti e a tutto il personale che quotidianamente lavora all'interno degli istituti cittadini".

Siate sempre curiosi e fiduciosi nel futuro

Un pensiero particolare è andato ai bambini che per la prima volta entrano in aula "affinché riescano a vivere questo momento con curiosità, entusiasmo e fiducia, nella consapevolezza che anche gli errori rappresentano momenti di crescita e formazione". Al personale scolastico, invece, è rivolto un ringraziamento sincero "per il fondamentale lavoro che svolgeranno con dedizione e competenza al servizio dei ragazzi e dell'intera comunità".