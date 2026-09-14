Suoni migranti: la rassegna "I luoghi delle musica" a Grottaminarda Farà tappa nella suggestiva e storica cornice del Castello d'Aquino

Nella suggestiva e storica cornice del Castello d'Aquino farà tappa, anche quest'anno, la prestigiosa rassegna itinerante “I luoghi della Musica”.

Venerdì 18 settembre, alle ore 19:30, "Suoni migranti" del “Counterpoint Duo”, ensemble formato dalla flautista Filomena De Pasquale e dal chitarrista Giorgio Albiani.

Saranno eseguite musiche di Celso Machado, Laurent Boutros, H. Villa Lobos, Roberto Rossi, Jacques Ibert, Francesco Santucci, Astor Piazzolla.

L'appuntamento a Grottaminarda con il XXXIV festival internazionale di musica da camera in Irpinia è a cura dell'associazione “Arturo Toscanini”, con la direzione artistica del maestro Antonella De Vinco, il patrocinio del comune di Grottaminarda, sotto l'egida della Regione Campania e del Ministero della cultura.

La finalità di questo concerto ad ingresso gratuito è duplice: promuovere la cultura musicale ed al contempo i beni culturali che diventano, appunto, “Luoghi della musica”.

Il celebre progetto "Suoni migranti" del Counterpoint Duo, unisce la tradizione musicale classica e quella popolare in modo originale; le esibizioni di Filomena De Pasquale e Giorgio Albiani offrono un'esperienza d'ascolto immersiva ed emozionante. In questo caso sarà un viaggio musicale tra sonorità antiche e contemporanee alla ricerca di una dimensione sonora intima e profonda, in cui il potere benefico del suono e della musica, fin dall’antichità ritenuti capaci di guarire e riportare l'uomo dagli inferi alla terra, trova la sua dimensione e la sua ragion d’essere più profonda.

"La rassegna “I luoghi della Musica” nei diversi anni in cui fa tappa a Grottaminarda ci ha abituati ad un livello artistico altissimo - afferma la Delegata al Turismo, nonché Presidente del Consiglio comunale, Virginia Pascucci, - Il Castello d'Aquino sarà, ancora una volta, protagonista insieme alla musica, di questa nuova esperienza d'ascolto e di percezione del bello, uno spazio di conoscenza e di condivisione. Un appuntamento che coniuga la qualità della proposta musicale con la valorizzazione del nostro patrimonio storico e culturale. Invitiamo cittadini, appassionati e visitatori, a partecipare a questa serata certi che “Suoni migranti” saprà regalare emozioni e, al tempo stesso, contribuire a far conoscere e apprezzare sempre più il Castello d'Aquino e Grottaminarda».

Biografie

Filomena De Pasquale: si è diplomata in flauto al Conservatorio di Foggia con il Maestro Laurent Masi. Ha perfezionato gli studi con masterclass in Italia e all'estero con flautisti di fama internazionale come Conrad Klemm, Michel Debost, Maxence Larrieu e Peter Lukas Graf; ha svolto un'intensa carriera da solista e in contesti classici, esibendosi in varie manifestazioni e concorsi; ha ampliato poi il suo percorso musicale nel jazz collaborando con Adriano Mazzoletti di Radiorai, esibendosi in diretta radiofonica con formazioni da lei ideate e dirette. Lucio Dalla, con il quale condivideva una affettuosa amicizia, nel 1995 intuì il possibile utilizzo delle sue musiche in versione classica e insieme allestirono, nello stesso anno, un grande spettacolo realizzato in vari palasport, utilizzando un’orchestra, da lei formata e per l’occasione diretta da Fausto Pedretti, in collaborazione con il coro del “Petruzzelli” di Bari diretto da Elio Orciuolo.

L’evento, a detta dello stesso Dalla, intervenuto con un concerto nel concerto, segnò una significativa svolta nella produzione dell’eclettico autore. Filomena De Pasquale attualmente insegna a Cesena presso il Conservatorio “Bruno Maderna” ed è attiva in progetti internazionali di rilievo, come il concerto "Suoni Migranti" realizzato a Istanbul in collaborazione con l'Istituto Italiano di Cultura.

Giorgio Albiani: Ha iniziato a suonare la chitarra a soli cinque anni; si è diplomato con il massimo dei voti e la lode; ha studiato con maestri importanti come Vincenzo Saldarelli, Leo Brouwer, Alvaro Company e Alberto Ponce all'École Normale de Musique di Parigi; nel 1990 e nel 1991 ha vinto premi prestigiosi all'École Normale de Musique di Parigi; si è esibito in sale e teatri internazionali, tra cui la Morgan Library di New York e la Sala Nervi in Vaticano.

Ha registrato per Rai, Radio Vaticana, BBC, WDR di Colonia (D), DW Berlin, R.N.A. Radio Nacional Argentina, Radio France, France Bleu; ha fatto parte del trio vocale i Viulàn e ha collaborato con artisti e band di rilievo; attualmente è docente di chitarra e delegato alle relazioni internazionali al Conservatorio "L. Cherubini" di Firenze, insegna anche presso la DIMA Scuola di Musica Arezzo. DIMA ha sviluppato il progetto “Musica e Salute” che unendo l'approccio artistico a quello scientifico, sviluppa percorsi di formazione e ricerca sulle relazioni tra musica ed emozioni con il Dipartimento malattie rare dell’Istituto Superiore di Sanità, la “Fondazione Nemo” di Milano e la “Fondazione Casa dello Spirito e delle Arti” guidata da Arnoldo Mosca Mondadori.