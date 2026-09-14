Santa Paolina esulta: torna la scuola media e c'è un nuovo scuolabus L'annuncio del sindaco e dirigente scolastica

Un pulmino giallo nuovo di zecca per la comunità di Santa Paolina da domani sarà a disposizione della comunità scolastica del comune irpino.

A darne notizia il sindaco, Rino Ricciardelli, che insieme ai dipendenti del Comune ha presenziato alla consegna del nuovo mezzo.



In mattinata, il primo cittadino e le sue consigliere Cinzia Di Criscio e Maria Assunta Egidio, la dirigente Scolastica Erika Maria Garofalo, e la vicepreside, Rossella Fabrizio, hanno partecipato all'avvio del nuovo anno scolastico, augurando agli alunni, alle alunne, al personale docente e non docente un buon avvio di anno scolastico.



Ma la giornata ha riservato una sorpresa più grande del bus stesso. Nel corso dell'incontro, la dirigente Garofalo ha annunciato, insieme al Sindaco, che a Santa Paolina si ricostituirà la scuola media.

Una notizia attesa da anni, che restituisce respiro a un paese che, come tanti centri dell'entroterra irpino, fa i conti ogni giorno con lo spopolamento e la fuga delle famiglie verso i centri più grandi. Poter studiare senza lasciare il proprio paese, per i ragazzi di Santa Paolina, tornerà presto a essere possibile.



"Quando una scuola chiude, un paese si spegne un po'. Quando una scuola riapre, un paese torna a respirare", ha dichiarato il sindaco Rino Ricciardelli.

"Per questo la notizia di oggi, per la quale stiamo lavorando da sempre, vale più di qualsiasi altra. Non è solo un servizio in più per le famiglie, è un segnale concreto che a Santa Paolina si può ancora crescere, restare, costruire un futuro. Ringrazio la dirigente Garofalo per l'impegno con cui ha seguito questo percorso e continueremo a lavorare insieme perché diventi presto realtà."

Il nuovo scuolabus sarà già da domani a disposizione degli studenti, garantendo un servizio di trasporto più sicuro ed efficiente per i più piccoli e le loro famiglie.