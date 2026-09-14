Ariano: quante ne vedono ogni giorno in strada gli operai di Irpiniambiente

Ecco la cartolina odierna di via D'Afflitto in attesa del loro arrivo

ariano quante ne vedono ogni giorno in strada gli operai di irpiniambiente

La segnalazione del giorno

Ariano Irpino.  

Certo che ne vedono davvero di tutti i colori lungo le strade gli operai di Irpiniambiente, si proprio loro, primi fra tutti, che non dicono mai no, assicurando il proprio servizio alla città sfidando sole, intemperie e in ogni ricorrenza. Lo hanno fatto durante la pandemia senza mai fermarsi e quotidianamente lo fanno in ogni comune dell'Irpinia. 

Ariano Irpino resta uno dei più incivili e spesso viene chiuso anche un occhio di fronte a comportamenti davvero disgustosi.

Non è passata inosservata stamane a molti passanti, che hanno fatto bene a contattarci la scena vergognosa di via D'Afflitto, che non certo si può attribuire ad una mancata raccolta degli addetti ai lavori o all'amministrazione comunale. 

Qui si tratta di inciviltà conclamata. Un comportamento vergognoso che viola le più elementari norme basilari di convivenza civile, rispetto reciproco e offende il decoro urbano. E questa volta il discorso delle panchine non c'entra nulla, è accaduto qui ma scene del genere somo presenti ovunque ogni giorno.

Ma è così difficile mantenere i rifiuti davanti alla propria attività commerciale, con tanto spazio disponibile, in attesa che arrivi il camioncino per il conferimento anzichè depositarli in una piazzola addirittura su di una panchina e una pianta?

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