Ariano: quante ne vedono ogni giorno in strada gli operai di Irpiniambiente Ecco la cartolina odierna di via D'Afflitto in attesa del loro arrivo

Certo che ne vedono davvero di tutti i colori lungo le strade gli operai di Irpiniambiente, si proprio loro, primi fra tutti, che non dicono mai no, assicurando il proprio servizio alla città sfidando sole, intemperie e in ogni ricorrenza. Lo hanno fatto durante la pandemia senza mai fermarsi e quotidianamente lo fanno in ogni comune dell'Irpinia.

Ariano Irpino resta uno dei più incivili e spesso viene chiuso anche un occhio di fronte a comportamenti davvero disgustosi.

Non è passata inosservata stamane a molti passanti, che hanno fatto bene a contattarci la scena vergognosa di via D'Afflitto, che non certo si può attribuire ad una mancata raccolta degli addetti ai lavori o all'amministrazione comunale.

Qui si tratta di inciviltà conclamata. Un comportamento vergognoso che viola le più elementari norme basilari di convivenza civile, rispetto reciproco e offende il decoro urbano. E questa volta il discorso delle panchine non c'entra nulla, è accaduto qui ma scene del genere somo presenti ovunque ogni giorno.

Ma è così difficile mantenere i rifiuti davanti alla propria attività commerciale, con tanto spazio disponibile, in attesa che arrivi il camioncino per il conferimento anzichè depositarli in una piazzola addirittura su di una panchina e una pianta?