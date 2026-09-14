Nuovo pronto soccorso, mercoledì al Moscati taglio del nastro con Fico

Avellino, arriva il presidente della Regione Campania

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Avellino.  

Sono stati ultimati i lavori di ampliamento e riqualificazione del Pronto soccorso dell’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino.

Prima dell’apertura all’utenza dei nuovi spazi, è stata organizzata una visita riservata agli organi di informazione, con la partecipazione del Presidente della Regione Campania, Roberto Fico.

L’appuntamento è per mercoledì 16 settembre, alle ore 15:30, all’ingresso principale della Città ospedaliera. Nel corso della visita, giornalisti e cine-foto-operatori potranno visionare gli ultimi ambienti ristrutturati del Pronto soccorso, prima della loro entrata in funzione. Nella nuova area triage, è previsto un punto stampa per eventuali interviste.

Subito dopo, il Presidente della Regione Campania si sposterà in aula magna per un saluto alle autorità civili, militari e religiose e ai dipendenti dell’Azienda.

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