Sul Laceno sembra già inverno: alle 4 del mattino appena 4°C e umidità al 99% Un quadro meteorologico che sorprende per il periodo

Sull'Altopiano del Laceno il risveglio ha già il sapore dell'inverno. Alle 4 del mattino il termometro ha segnato appena 4°C, mentre l'umidità ha raggiunto il 99%, creando un'atmosfera fredda, avvolta dalla foschia e tipica delle prime mattine della stagione fredda.

Un quadro meteorologico che sorprende per il periodo e che mette in evidenza le caratteristiche climatiche di uno dei luoghi più freschi dell'Irpinia. Nelle ore notturne, infatti, l'altopiano riesce spesso a disperdere rapidamente il calore accumulato durante il giorno, favorendo un deciso calo delle temperature e la formazione di banchi di nebbia.

L'aria pungente e il paesaggio immerso nella foschia hanno regalato uno scenario quasi autunnale inoltrato, ricordando che il Laceno, grazie alla sua altitudine di oltre 1.000 metri, è tra le località campane dove il freddo si fa sentire con maggiore anticipo rispetto alle aree circostanti.

Se durante il giorno il sole contribuirà a rendere il clima più gradevole, l'alba di oggi resta comunque un segnale di come, sull'Altopiano del Laceno, l'inverno sembri aver già bussato alla porta.