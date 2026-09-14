Poesie e racconti: menzione d'onore a Gesualdo per Francesco Paolo Leone "Un piccolo traguardo e un incoraggiamento a continuare questo percorso"

Successo a palazzo Pisapia di Gesualdo per l'irpino Francesco Paolo Leone di Castel Baronia, appassionato di poesia sin da piccolo, tra i protagonisti alla cerimonia di premiazione del VII concorso nazionale di poesie e racconti "Carlo Gesualdo". Un evento di grande prestigio nella sua terra.

"Alla mia prima partecipazione, la poesia che ho presentato, oltre a essere stata selezionata tra i finalisti, ha ricevuto dalla giuria una menzione d’onore.

Un riconoscimento assolutamente inatteso, che mi emoziona particolarmente, essendo un autodidatta e un neofita di questo mondo.

Un ringraziamento speciale a mio cugino Pompilio, che ha saputo stimolare e alimentare questo mio interesse, incoraggiandomi a coltivare questa passione. Per me è un piccolo grande traguardo e, soprattutto, un bellissimo incoraggiamento a continuare questo percorso".

"L’ultimo sacramento"

Dove la strada muore è confine

e il silenzio si fa marmo, sotto il cielo di cenere.

Non santuari, ma un carico di ricordi indomiti:

l’unico fiato che oppongo al silenzio.

Varco il muro, tra spine e ruggine,

mentre il muschio, ostinato, adombra il tuo volto.

È lotta di muscoli, di ricordi indomiti e callosi,

reclamarti alla luce,

salvarti dal buio che avanza.

Poi mi inginocchio, spogliato da ogni preghiera,

e parlo alla brezza, tra le ossa che dolgono.

Traccio le lettere con le dita, sento il marmo gelare,

e capisco che il lutto non è un addio,

ma un ponte che vibra tra il vuoto e la luce:

io porgo il fiore che appassisce oggi,

tu custodisci il seme che germoglia nel domani.

Francesco Paolo Leone