Avellino, bagni chiusi e degrado: vergogna in villa comunale, ecco perché Situazione di pericolo nei pressi dei servizi igienici che restano chiusi e nell’abbandono...

Certo sono passati solo pochi mesi da quando la nuova giunta Pizza ha presentato il piano per il decoro urbano dal titolo significativo: “Avellino cura Comune”. Ma è davvero sconcertante il degrado e l’abbandono che si registra in una parte della villa comunale al Corso, lo storico giardino cittadino.

Nei pressi dei bagni pubblici – che restano chiusi ed è un vero peccato – la pavimentazione con i sampietrini è completamente saltata. Colpa dei vandali probabilmente e di chi non ha a cuore l’immagine della città, ma da diversi giorni ci viene segnalata questa situazione che rischia di essere estremamente pericolosa per i bambini e gli anziani che frequentano la villa comunale.

Giriamo la segnalazione al sindaco Nello Pizza che si sta impegnando a garantire una immagine decorosa nel centro della città com’è avvenuto in piazza Libertà dove gli addetti della De Vizia hanno compiuto una straordinaria opera di pulizia della pavimentazione come non era mai accaduto in passato.