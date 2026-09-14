Avellino, subito testa all'Ascoli: ecco come ripartono i lupi Sabato (ore 19.30) la sfida contro i marchigiani al "Del Duca"

Ripresa immediata per l'Avellino, reduce dal pari con il Palermo (1-1) e con lo sguardo rivolto alla sfida contro l'Ascoli, in programma al "Del Duca" sabato (ore 19.30). Come di consueto, la prima seduta sarà a porte aperte: Tribuna Montevergine con tifosi e stampa dalle 16.30. Da domani fino a venerdì, giorno della rifinitura, la squadra sarà impegnata in un allenamento mattutino (ore 11) con l'impianto sportivo di contrada Zoccolari a porte chiuse. Lo staff medico valuterà le condizioni di Tommaso Cancellotti, uscito nella prima parte di gara dal match con il Palermo. Luca Palmiero firmerà lo sprint per essere davvero a disposizione di Alessandro Nesta dopo il rientro in gruppo e nell'elenco dei convocati, ma con un solo allenamento vero sviluppato nella scorsa settimana. Andrea Favilli appare destinato a una nuova assenza per poi determinare l'accelerazione nel recupero durante la sosta Nazionali da due weekend. Lorenco Simic resterà out.

Il programma degli allenamenti

Lunedì (ore 16.30): porte aperte - Tribuna Montevergine

Martedì (ore 11): porte chiuse

Mercoledì (ore 11): porte chiuse

Giovedì (ore 11): porte chiuse

Venerdì (ore 11): porte chiuse