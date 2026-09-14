"Grazie Stefania, per aver portato in alto la memoria e identità della Baronia" Le congratulazioni dell'amministrazione comunale di San Sossio dopo il premio nazionale ricevuto

L’amministrazione comunale di San Sossio Baronia desidera esprimere il più vivo orgoglio e i più sentiti ringraziamenti alla giovane poetessa e scrittrice Stefania Andreottola Coppola, che ha conquistato il 1° premio nella sezione racconti del concorso nazionale “Carlo Gesualdo - Il principe dei musici”. Clicca qui per rileggere l'articolo relativo al successo di Stefania.

Con la sua opera “Pane per lo Scazzamauriello”, Stefania ha saputo intrecciare la magia delle nostre tradizioni popolari, il fascino del nostro folklore e l'anima di San Sossio Baronia, portando i luoghi, la memoria e l'identità del nostro paese su un prestigioso palcoscenico nazionale.

Un riconoscimento meritato che non solo celebra il talento dell'autrice, ma valorizza l'intero nostro patrimonio culturale. Grazie di cuore, Stefania, per aver portato il nome di San Sossio Baronia sul gradino più alto del podio".