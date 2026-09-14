Malore in spiaggia a Battipaglia: muore 67enne di Mirabella Eclano Il dramma ieri in uno stabilimento balneare

Domenica tragica a Battipaglia in provincia di Salerno dove ieri è morto in spiaggia un uomo di Mirabella Eclano. Il 67enne residente a Mirabella Eclano, nell'avellinese, è deceduto mentre era in spiaggia presso uno stabilimento balneare del litorale.

L'arrivo dei soccorsi

Sono stati allertati subito i soccorritori del 118 e le forze dell'ordine. Sul posto sono giunti gli agenti della polizia municipale di Battipaglia, agli ordini del comandante Domenico Di Vita e il personale del 118. L'uomo è deceduto per un malore e gli investigatori hanno informato il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Salerno, che ha predisposto ogni procedura di rito.

Il cordoglio in paese

Dolore e cordoglio a Mirabella Eclano per il tragico decesso dell'uomo. La notizia di quanto accaduto ha rapidamente raggiunto la comunità di appartenenza della vittima.