Le foto di Avellino-Palermo 1-1: alle 22.30 "0825" su OttoChannel - Canale 16 Le gallery del match e dei tifosi: sfoglia gli scatti di Mario D'Argenio

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Qualità, forza, lettura dei momenti, lo staff tecnico che va oltre l'ulteriore cambio per infortunio (Cancellotti) nella prima parte di gara, il vantaggio firmato sull'asse Russo-Cheddira al 60', l'unica vera disattenzione tre minuti dopo con il pari di Johnsen e le occasioni nel finale con Cheddira e in particolar modo con Biasci: l'Avellino esce dai 98 minuti del match con il Palermo con una prova maiuscola, che garantisce un segnale nel cammino, da confermare però ad Ascoli. Nel post-gara Nesta ha subito lanciato un messaggio chiaro al gruppo: nell'ultima sfida prima della pausa da due weekend per le Nazionali l'Avellino dovrà confermare i livelli espressi nelle ultime tre gare con dettagli di crescita costanti.

Ospite il sindaco di Avellino, Nello Pizza

Alle 22.30 nuovo appuntamento con "0825" su OttoChannel - Canale 16 per il commento su Avellino-Palermo e la presentazione di Ascoli-Avellino. Conduce Carmine Quaglia, in studio il sindaco di Avellino, Nello Pizza, e Annibale Discepolo. Nel corso della trasmissione, in collegamento, ci sarà l'ex tecnico dei lupi, Michele Marcolini.