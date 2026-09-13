Avellino-Palermo 1-1, le pagelle: prova maiuscola dei lupi contro la corazzata Russo dominante, Cheddira a bersaglio, Nesta supera l'ulteriore cambio dopo pochi minuti

L'Avellino esce dal "Partenio-Lombardi" con una prova maiuscola. Contro la corazzata Palermo i lupi esprimono forza e qualità lungo i 90 minuti con Russo da prestazione super con l'assist per Cheddira al 60'. Rimpianti per la difesa sorpresa nello scambio Pohjanpalo-Johnsen con il norvegese a segno per il pari tre minuti dopo. Pacchetto arretrato che si conferma su alti livelli, Nesta si ritrova ancora una volta a cambiare una pedina nella prima parte di gara (Cancellotti out per infortunio), ma il piano partita non subisce alterazioni: l'Avellino gioca alla pari contro i rosanero.

Le pagelle

Serie B

Quarta Giornata

Avellino-Palermo 1-1

Marcatori: 15' st Cheddira (A), 18' st Johnsen (P)

Avellino (3-5-2): Martinelli 7; Izzo 7, Venturi 7,5, Enrici 7; Cancellotti sv (16' pt Missori 6,5), Di Maggio 6 (42' st Sounas sv), M. Palumbo 7, Besaggio 7, Moruzzi 6,5 (42' st Sala sv); Russo 8 (42' st Biasci sv), Pandolfi 6 (12' st Cheddira 7). All. Nesta 7,5. A disp. Iannarilli, Di Bitonto, Palmiero, Faticanti, Berenbruch, Adamo, Di Paolo

Palermo (4-2-3-1): Fortin; Cassandro (42' st Pierozzi), Bani, Barba, Augello; Ranocchia (31' st Gomes), Segre (14' st Estevez); Vavassori, A. Palumbo, Gyasi (14' st Johnsen); Pohjanpalo (31' st Gabrielloni). All. Inzaghi. A disp. Nespola, Balaguss, Ceccaroni, Bozzolon, Magnani

Arbitro: Doveri

Ammoniti: Bani (P), Missori (A), Venturi (A)

Assistenti: Zingarelli e Bianchini

Quarto ufficiale: Mastrodomenico

VAR e AVAR: Camplone e Santoro

Recupero: 4' pt, 4' st