Avellino, Nesta: "Con rimpianti, ma contento. La squadra cresce" Il commento del tecnico biancoverde dopo l'1-1 con il Palermo

"La squadra cresce e ogni volta inserisce qualche dettaglio in più nel percorso": così Alessandro Nesta si è espresso al termine di Avellino-Palermo 1-1. "Usciamo da questa gara con i rimpianti, ma allo stesso tempo non posso che essere soddisfatto per quello che ho visto. Dopo i primi minuti abbiamo ribaltato alcuni aspetti e siamo stati protagonisti. - ha spiegato il tecnco dei lupi - Anche in questa gara ho dovuto cambiare subito. Cancellotti non sarebbe mai uscito dal campo se non avesse rimediato un infortunio da sostituzione. Speriamo, però, che non sia nulla di grave e che possa tornare presto".

"Ad Ascoli sarà la gara più difficile"

"Palmiero? Ha fatto solo la rifiniura davvero in gruppo. Ora Luca avrà modo di recuperare pienamente. Favilli? Non so, vedremo in settimana con il via degli allenamenti. Usciamo da questo match con la consapevolezza, ma allo stesso tempo lo dico subito: con l'Ascoli sarà dura, la partita più difficile del campionato"