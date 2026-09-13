Avellino-Palermo: tabellino, formazioni e risultato La gara della quarta giornata del campionato di Serie B

La gara Avellino-Palermo

0' - Palmiero è a disposizione, ma Nesta ripropone la mediana schierata a Modena. Venturi al posto dell'infortunato Simic al centro della difesa. Cancellotti titolare con Missori in panchina per la fascia destra. In attacco sorpresa Pandolfi al fianco di Russo: Cheddira parte dalla panchina. Palermo con difesa rivista e Gyasi titolare (panchina per Johnsen).

Il tabellino

Serie B

Quarta Giornata

Avellino-Palermo

Avellino (3-5-2): Martinelli; Izzo, Venturi, Enrici; Cancellotti, Di Maggio, M. Palumbo, Besaggio, Moruzzi; Russo, Pandolfi. All. Nesta. A disp. Iannarilli, Missori, Sala, Di Bitonto, Palmiero, Cheddira, Biasci, Faticanti, Berenbruch, Sounas, Adamo, Di Paolo

Palermo (4-2-3-1): Fortin; Cassandro, Bani, Barba, Augello; Ranocchia, Segre; Vavassori, A. Palumbo, Gyasi; Pohjanpalo. All. Inzaghi. A disp. Nespola, Balaguss, Gomes, Johnsen, Estevez, Pierozzi, Ceccaroni, Bozzolon, Magnani, Gabrielloni

Arbitro: Doveri

Assistenti: Zingarelli e Bianchini

Quarto ufficiale: Mastrodomenico

VAR e AVAR: Camplone e Santoro